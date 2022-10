Top Spin Messina, il Ttc Sokah Hoboken prossimo avversario in Europe Cup - Tempostretto

Nel terzo turno di Europe Cup, il primo con eliminazione diretta, la Top Spin Messina sfiderà una squadra belga a metà novembre

MESSINA – Effettuato dall’Ettu il sorteggio del terzo turno di Europe Cup. La Top Spin Messina EuCI, seconda del gruppo A giocato a Messina, sfiderà i belgi del Ttc Sokah Hoboken, che hanno chiuso da prima classificata del Gruppo D.

Dopo due fasi a gironi, anche se il primo la Top Spin Messina l’ha giocato in Champions League, arriva la fase ad eliminazione diretta delle competizioni continentali. Ci sarà una gara di andata e una ritorno, lo slot per giocare le sfide in Belgio e a Messina è previsto nella settimana dal 15 al 20 novembre prossimo. Le date degli incontri sono da stabilire, le squadre interessate si dovranno accordare.

Per la Top Spin Messina in quei giorni ci sarebbe dovuta essere la sfida di campionato contro l’Apuania Carrara, ma probabilmente verrà trovata un’altra collocazione in calendario anche perché pure i toscani saranno impegnati nella rassegna continentale.

In caso di passaggio del turno le vincenti approderanno ai quarti di finale della competizione, trovando nel tabellone una formazione retrocessa dalla Champions League. Qui sotto il tabellone col percorso già segnato per la Top Spin Messina e tutte le altre squadre qualificate dopo la seconda fase.

Il tabellone della fase finale dell’Europe Cup

