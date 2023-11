Top Spin Messina in trasferta a Prato per restare in scia a Carrara - Tempostretto

Dopo Napoli altra trasferta per la formazione peloritana che affronterà i toscani de Il Circolo Prato alla palestra "Le Badie" domenica mattina

MESSINA – Secondo impegno esterno consecutivo in calendario per la Top Spin Messina WatchesTogether. Nella sesta giornata del campionato di Serie A1, penultimo appuntamento del girone d’andata, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio sarà di scena domenica 12 novembre alla palestra Le Badie per sfidare Il Circolo Prato 2010. Match in programma al mattino, con inizio fissato alle ore 10:15, arbitrato da Stefano Palagi.

Dopo l’importante successo per 4-1 centrato a Napoli, il tecnico Wang Hong Liang potrà fare affidamento in terra toscana sul quintetto di atleti tutto “azzurro” composto da Matteo Mutti, Niagol Stoyanov, Antonino Amato, Marco Rech Daldosso e Tommaso Giovannetti. La Top Spin Messina WatchesTogether è attualmente seconda in graduatoria a quota 6, bottino frutto di due vittorie e altrettanti pareggi collezionati in quattro incontri, alle spalle della capolista Apuania Carrara che ha sconfitto la Marcozzi per 4-1 nell’anticipo balzando a 9.

L’avversario Il Circolo Prato 2010

Il Circolo Prato 2010, che ha disputato quattro gare, occupa l’ultimo posto con un punto in compagnia del Sant’Espedito Napoli. Il team guidato da Csaba Kun si presenterà domenica con la formazione al completo che prevede i russi Sadi Ismailov e Taras Merzlikin e il perugino Alessandro Baciocchi, attuale numero 17 del ranking italiano. Incrocio da ex con Ismailov, che ha indossato la maglia della Top Spin nella stagione 2019/2020. (Messina, 10 novembre 2023).

Programma e classifica serie A1

Marcozzi-Apuania Carrara 1-4 (già giocata)

Il Circolo Prato 2010-Top Spin Messina WatchesTogether 12/11 ore 10.15

GG Teamwear Sant’Espedito Napoli-Tennistavolo Norbello 12/11 ore 15

Riposa: Paninolab Bagnolese

Classifica: Apuania Carrara 9 punti, Top Spin Messina WatchesTogether*, Marcozzi 6, Tennistavolo Norbello 5, Paninolab Bagnolese 2, GG Teamwear Sant’Espedito Napoli*, Il Circolo Prato 2010* 1. * una gara in meno.