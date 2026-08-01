Oliver Kragl torna al Messina, ora è ufficiale

Il tedesco ex Serie A e a Messina in Serie C ha accettato di nuovo la maglia biancoscudata

MESSINA – L’Acr Messina 1900 comunica il ritorno in giallorosso del centrocampista Oliver Kragl. Tedesco, classe 1990, Kragl torna a vestire la maglia del Messina dopo l’esperienza della stagione 2022/2023, nella quale fu tra i protagonisti della rincorsa culminata con la salvezza ai playout, collezionando 15 presenze, 3 reti e 4 assist. Mancino di qualità ed esperienza, capace di ricoprire più ruoli sulla corsia sinistra, metterà nuovamente tecnica, personalità e carattere al servizio del gruppo. Qualche settimana fa la Nissa aveva provato a “trattenerlo” con un post, ma il richiamo del nuovo progetto e del ritorno nella città dello Stretto devono essere stati più forti.

Il passato di Kragl

Cresciuto nelle giovanili del Wolfsburg, città di nascita, ha mosso i primi passi in Germania arrivando alla Bundesliga nel Ried. L’arrivo in Italia a Frosinone ormai una decina di anni fa tra Serie A e Serie B, poi il Crotone e il Benevento sempre in massima serie.

La discesa in Serie C nel girone C con l’Avellino e qualche anno più tardi la stagione prolifica al Messina nonostante qualche acciacco. Negli ultimi anni la Serie D a Trapani, ad Andria e nell’ultima stagione alla Nissa dove lascia il segno con tre gol e un assist. Il ritorno a Messina dove potrebbe, per la prima volta in carriera, giocare in Eccellenza.

La rosa del Messina 2026/2027

Portieri: Simone Calabrese (2008), Ignacio Sanchez Moar (2008), Pietro Maniscalco (2008).

Difensori: Dramane Konaté (1994), Salvatore Doni (2007), Gabriele Bontà (2007), Franco Sbuttoni (1989).

Centrocampisti: Francesco Giunta (1999), Alessandro Pellegrino (2005), Andrei Tanasa (1990), Enrico Zampa (1992), Aboubacar Langone Soumahoro (2000), Anis Guri (2008), Oliver Kragl (1990).

Attaccanti: Manuel Sarao (1989), Francisco Sartore (1995), Tommaso Bonanno (1995), Gabriele Loria (2009), Mauro Bollino (1994), Ignacio Varela (1990).