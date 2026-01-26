Top Spin Messina, vittoria e sorpasso ai danni del Muravera

Vittoria per tre a zero a Villa Dante firmata da Ursu, Faso e Stoyanov, la formazione del presidente Quartuccio sale al terzo posto in Serie A1

MESSINA – Una serata perfetta per la Top Spin Messina. A Villa Dante, nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 maschile di tennistavolo, la formazione del presidente Quartuccio batte con un perentorio 3-0 il Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici, operando il sorpasso al terzo posto in classifica. Al primo impegno casalingo del 2026, la squadra peloritana, con il tecnico Marco Faso in panchina, ha celebrato nel modo migliore davanti ai propri tifosi la Coppa Italia conquistata ad Ancona.

Vladislav Ursu, Danilo Faso e Niagol Stoyanov gli autori del tris nel match giocato sotto la direzione arbitrale affidata a Carolina Carrolo. Vittoria e sorpasso. Grazie ad una prestazione da applausi la Top Spin Messina WatchesTogether regola 3-0 il Muravera Tt e balza al terzo posto con 15 punti, scavalcando in classifica proprio i sardi.

Top Spin Messina – Muravera 3-0

In apertura un magistrale Vladislav Ursu ha sconfitto Mehdi Bouloussa per 3-1, aggiudicandosi il confronto inedito. Nel primo set il moldavo è stato bravo a rimontare da 3-7 a 10-7, capovolgendo totalmente la situazione e riuscendo a chiudere il discorso alla seconda opportunità per 11-8. Partenza favorevole (6-3) pure nel secondo parziale per il franco-algerino, ma anche questa volta Ursu ha reagito con classe e lucidità, balzando sull’8-6 grazie a cinque punti di fila. Approdato al 10-7, il padrone di casa ha subito capitalizzato la prima chance utile sulla risposta fuori di Bouloussa. Nel terzo il giocatore di Muravera ha guadagnato un buon margine, ma sul 10-5 si è visto annullare da Ursu, uno dopo l’altro, i cinque set-point a disposizione, prevalendo comunque in seguito per 12-10. Nella quarta frazione sono emerse nuovamente tutte la qualità di Ursu, che in particolare col rovescio ha mandato in difficoltà l’avversario. Risalendo da 0-3 a 4-3, dopo il 4-4 il moldavo ha accelerato. Bouloussa è rimasto a contatto fino al 9-7, poi i due punti conclusivi messi a segno da Ursu, tra gli applausi, hanno fatto calare il sipario sulla sfida.

Splendida perfomance di Danilo Faso contro Andrei Putuntica e secondo sigillo di marca Top Spin. Avvio (5-1) positivo del palermitano, tuttavia rimontato da Putuntica che ha assunto le redini sul 9-8, imponendosi per 11-9. Il moldavo è partito forte (5-0) nel secondo set, Faso ha però accorciato il gap, da 9-5 a 9-8, dovendo successivamente fronteggiare due set-point del rivale sul 10-8. Annullati entrambi, dando dimostrazione di grande solidità, il beniamino del pubblico è giunto ai vantaggi, dove è sfumata una chance a testa. Faso, in assoluto crescendo, ne ha collezionate ulteriori tre, prima di conquistare il 16-14 e lasciarsi andare all’esultanza. Cambiata l’inerzia, il terzo parziale ha visto Faso scappare via sul 7-4. Putuntica ha provato a recuperare (da 9-5 a 9-7) senza riuscirvi e il palermitano ha tagliato brillantemente il traguardo (11-7). Il quindicenne ha completato l’opera in una quarta frazione assai combattuta e giocata punto a punto. Da 8-8 si è registrato lo sprint vincente di Faso, con il secondo match-point che ha decretato l’11-9, per l’urlo liberatorio del giovanissimo atleta della Top Spin, festeggiato dai compagni.

Niagol Stoyanov ha firmato il bottino pieno superando Antonio Giordano con un secco 3-0. Dopo un inizio equilibrato (5-5), il livornese si è involato sul 10-7 nel primo set, passando alla terza occasione (11-9). In un secondo parziale assai tirato, Stoyanov ha sventato un set-point sul 10-9 per Giordano. Ai vantaggi è evaporata una possibilità ciascuno, fino al 14-12 risolutivo di Stoyanov. Decisamente senza storia il terzo, incamerato dal padrone di casa che ha messo il punto esclamativo con un eloquente 11-2.

Tabellino, risultati e classifica Serie A1

Top Spin Messina – Muravera 3-0

Vladislav Ursu-Mehdi Bouloussa 3-1 (11-8, 11-7, 10-12, 11-7)

Danilo Faso-Andrei Putuntica 3-1 (9-11, 16-14, 11-7, 11-9)

Niagol Stoyanov-Antonio Giordano 3-0 (11-9, 14-12, 11-2)

I risultati della 1ª giornata di ritorno Serie A1

Virtus Servigliano-Tennistavolo Sassari 2-3

Santa Tecla Nulvi-Apuania Carrara 3-2

Alfa Food Bagnolese-Marcozzi 3-0

Top Spin Messina WatchesTogether-Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 3-0

Classifica Serie A1: Alfa Food Bagnolese 20 punti; Tennistavolo Sassari 17; Top Spin Messina WatchesTogether 15; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 14; Virtus Servigliano 9; Marcozzi 8; Apuania Carrara 6; Santa Tecla Nulvi 5.