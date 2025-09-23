 Topi di rotativa alla Gazzetta, assoluzione definitiva per due messinesi

Topi di rotativa alla Gazzetta, assoluzione definitiva per due messinesi

Alessandra Serio

Topi di rotativa alla Gazzetta, assoluzione definitiva per due messinesi

martedì 23 Settembre 2025 - 17:59

Tra il 2016 e il 2017 nel reparto grafica del quotidiano erano sparite 900 lastre da stampa. Ma secondo i giudici i due accusati non c'entrano

MESSINA – E’ definitiva l’assoluzione dei due dipendenti di Gazzetta del Sud, di 60 e 55 anni, denunciati a suo tempo per il furto di alcune lastre da stampa. La Corte di Cassazione ha detto no al ricorso degli editori del quotidiano messinese, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dall’avvocato Giuseppe Lo Presti. La società editrice aveva impugnato l’assoluzione decisa un anno fa dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado (presidente Mangano) avevano scagionato entrambi dall’accusa di aver sottratto dal reparto grafica del quotidiano di via Bonino ben 900 lastre da stampa. La formula, oggi definitiva, era stata per loro la più liberatoria: non aver commesso il fatto. In primo grado, nel 2023, erano invece stati condannati entrambi.

Ladri di lastre da stampa

La vicenda prende le mosse tra l’aprile 2016 e l’agosto 2017, quando i vertici aziendali di Gazzetta, durante un inventario, si accorgono della sparizione di 60 lastre la prima volta, addirittura 840 la seconda. Si tratta di grosse laste di alluminio usate per la stampa delle pagine del quotidiano, molto pesanti. Dopo la denuncia erano stati analizzati i filmati delle telecamere di sorveglianza che avevano immortalato, il 25 agosto 2017, i due dipendenti entrare nel magazzino con un mezzo della stessa società e uscirne 3 minuti dopo. Per l’Accusa questa era la prova schiacciante contro di loro, che avrebbero poi rivenduto tutto il materiale a un grossista di metalli della città. Era così arrivata al condanna in primo grado,

Il processo

Al processo i difensori, gli avvocati Rina Frisenda e Pietro Venuti, hanno però fatto emergere come 3 minuti fossero davvero pochi per caricare 900 lastre di alluminio pesanti oltre 250 kg e che nel deposito, dove sarebbero state vendute, non sono mai state trovate dagli investigatori. In più per lo stesso furto del 25 agosto 2017 un altro dipendente della società è stato condannato in via definitiva. Insomma, per i legali le prove contro di loro non sono univoche. Tesi condivisa dai giudici di secondo grado. Adesso la Suprema Corte scrive la parola fine al procedimento penale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Messina. “Il bus 39 sulla tangenziale è un potenziale pericolo”
“Solo io posso scrivere di te”, Jessica Schillaci presenta a Messina il libro sul papà
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED