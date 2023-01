Torball, a Messina per la prima volta: cos'è lo sport per non vedenti (e non solo) - Tempostretto

Domenica al PalaRescifina dalle 10 alle 18.30 l'Asd Aurora, la Fispic e l'Unione ciechi mostreranno alla città la disciplina tedesca

MESSINA – In riva allo Stretto sbarca il Torball. Domenica 15 gennaio, grazie al lavoro organizzativo portato avanti dall’Asd Aurora Messina e dal Fispic, la Federazione italiana sport paralimpici per ipotevedenti e ciechi, con il patrocinio della Uici di Messina, al PalaRescificina si terrà un evento promozionale per uno sport che in città non ha ancora sfondato, ma che potrebbe rappresentare una vera innovazione tanto per i disabili visivi quanto per la cittadinanza in generale. A supportare l’iniziativa tre importanti società sportive siciliane, Augusta, Enna e Scicli.

Cos’è il Torball

Il Torball è uno sport che nasce in Germania e letteralmente la parola significa “palla che rotola”. Principalmente la disciplina è praticata dai disabili visivi, ma la partecipazione è aperta a tutti. Due squadre da tre giocatori ciascuno si fronteggiano in palestra, lanciandosi una palla simile a quella da calcio, con all’interno dei sonagli. L’obiettivo è fare passare la palla sotto tre corde a cui sono appesi dei campanelli, senza che venga parata dagli avversari.

Come partecipare

I giocatori indossano degli occhiali speciali oscurati, in modo tale da azzerare qualsiasi capacità visiva e per questo anche i vedenti possono partecipare, indossando appunto questa sorta di visiera. A Messina l’evento si terrà domenica ma per partecipare bisognerà chiamare l’Unione italiana ciechi di Messina o il presidente dell’Asd Aurora Messina”, Claudio Baluce, al numero 380.7923839.