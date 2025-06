Torna il Messina Street Fish. Appuntamento a Capo Peloro dal 26 al 29 giugno

Prevendita già aperta, ecco il programma

MESSINA – Tanto “Street” nello Stretto. Dal 26 al 29 giugno torna il Messina Street Fish 2025, con 27 operatori a portare le loro specialità in riva al mare, a Capo Peloro, dalle 18 all’una di notte. Ci saranno musica e spettacoli, tanto pesce, dolci e non solo. Lo hanno spiegato il presidente di Eventivamente, Alberto Palella, e l’assessore ai Grandi eventi, Massimo Finocchiaro, in conferenza stampa.

“Lo Street Fish tornerà a Capo Peloro e ringrazio l’amministrazione della possibilità di utilizzare questo luogo – dice Palella -. L’evento è stato fortemente voluto e ci saranno spettacoli per ogni fascia d’età, per renderlo ancora più piacevole. Abbiamo creato token appositi con plastica e materiale recuperato dal mare. Ci è sembrato doveroso visto il posto dove ci troviamo, anche alla luce della bandiera blu. Per noi è una ciliegina che dà valore alla manifestazione e al territorio. Gli operatori saranno 27. Il Messina Street Fish dà particolare attenzione al pesce e al pescato. La maggior parte degli operatori sono di Messina ma ci sono anche quelli del resto della Sicilia e da Reggio. I token costeranno un euro e questa volta abbiamo preferito fare solo la fascia oraria dalle 18 all’1. Consigliamo come sempre l’uso dei mezzi pubblici, ricordando sempre che per chi utilizzerà l’auto ci sarà il parcheggio Torri Morandi”.

“Sono eccellenze e particolarità del territorio siciliano e calabrese e vanno esaltate, perché sono parte di quella locomotiva che può trainare il Sud – aggiunge Finocchiaro -. Non potevamo, in un villaggio del genere, non partecipare. Lo stile sarà la leggerezza, con giochi, spettacoli, musica: è un momento importante e come tale va vissuto. Ed è anche una grande attrattività perché il cibo è un forte richiamo non solo per la città ma anche per chi viene da fuori Messina. Per l’amministrazione queste attività devono essere strutturate all’interno della programmazione annuale che facciamo. Aspettiamo tutti. Ricordatevi che ci sono i token anche in prevendita”.

Da Sud a Nord, passando per il Centro città è possibile acquistarli in questi punti autorizzati: Pizzeria Basilicò, SS 114 Santa Margherita – telefono 090 2402414; Pasticceria Salvà, via Nazionale 313 Mili Marina – telefono 090 881908; Panificio Francesco Arena, via Tommaso Cannizzaro 137, telefono 090 9218792; I Pisciari – via Garibaldi, 308 – telefono 090 9434001; Pitoneria Portella, via Consolare Pompea, 1637 – Sant’Agata – telefono 090 7386480; Gelateria Giuseppe Arena, via Consolare Pompea 1773 – Ganzirri – telefono 090 9214738.

Capo Peloro diventa palcoscenico per gli spettacoli e la musica che incorniciano la kermesse del gusto. Sorprendenti artisti di strada provenienti da tutta la Sicilia si esibiranno durante i quattro giorni, grazie alla Compagnia dei Joculares, per poi dare spazio alla musica delle migliori band live sul palco dell’arena e i dj set.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 26 – ore 18,30 Inaugurazione e taglio nastro.

Dalle 18.30 La passeggiata dei Trampolieri.

ore 19 e 20 Spettacolo “Mr. Sardella Show” a cura della Compagnia Joculares.

Ore 20.30 dj set: Luciano Fiorino.

Alle 21.30 live band: Gli Approssimativi.

Ore 23.30 dj set: Luciano Fiorino

Venerdì 27 – dalle 18.30 La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19 e 20 Spettacolo “Il Circo equilibrato” a cura della Compagnia Joculares.

Ore 20.30 dj set: Piero Mazzù.

Alle 21.30 live band: La Soluzione.

Ore 23.30 dj set: Piero Mazzù.

Sabato 28 – dalle 18.30 La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19 – 20 Spettacolo “Mr. Sardella Show” a cura della Compagnia Joculares.

Ore 20.30 dj set: Alfredo Reni.

Ore 20.30 live band: Katia Croce – Kc Project e Assioma Band.

Ore 23.30 dj set: Alfredo Reni.

Domenica 29 – dalle 18.30 La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19 – 20 Spettacolo “Con – Tatto” a cura della Compagnia Joculares.

Ore 20.30 dj set: Santino Villari.

Alle 21.15 live band: I Camurria.

Ore 23.15 Premiazione Street Fooder piu graditi e premi speciali.

Ore 23.30 dj set: Santino Villari.