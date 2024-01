Torna il “Milazzo Film Festival”. Quest’anno c’è anche il Giffoni

Ci si avvia verso le battute finali della macchina organizzatrice del “Milazzo Film Festival” che quest’anno torna alcune novità importanti

MILAZZO – Anche il Giffoni prenderà parte all’edizione 2024 del “Milazzo Film Festival”. Ad annunciarlo sono gli stessi organizzatori, che fanno il punto sui preparativi in vista dell’appuntamento che si svolgerà dal 29 febbraio al 3 marzo.

«Alla kermesse milazzese -spiegano gli organizzatori- sarà presente lo staff con un format didattico che avrà come tema “I love My Planet”. Non una semplice proiezione con dibattito, bensì uno show interattivo per discutere con gli studenti di temi legati alla contemporaneità e al mondo giovanile».

Il Giffoni avrà un suo stand dedicato all’interno del “Milazzo Film Festival” e si interfaccerà direttamente con gli studenti delle scuole cittadine, offrendo la possibilità di diventare protagonisti diretti del Festival. Proprio per rimarcare la centralità dei giovani all’edizione annuale dell’evento, tornerà anche la collaborazione con il liceo artistico “Renato Guttuso” che si occuperà della scenografia.

Intanto sono già state avviate le preselezioni dei corti che prenderanno parte alla manifestazione, per un totale di 153 elaborati da tutto il mondo: non solo l’Italia sarà prendete a Milazzo in occasione del Festival, parteciperanno anche l’Iran, l’America, la Cina, la Grecia, la Corea, la Polonia e la Nuova Zelanda.