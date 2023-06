Torna il Salina Festival: il tema le "Vibrazioni" tra natura e tecnologia - Tempostretto

Musica, spettacoli, arte e uno sguarda alla sostenibilità per la sedicesima edizione della manifestazione, che si terrà dal 28 giugno al primo luglio

SALINA – Torna il Salina Festival, giunto ormai alla sedicesima edizione. Dal 28 giugno al primo luglio, il tema dell’evento culturale sarà “Vibrazioni”, rappresentando una sorta di ode a natura e tecnologia. L’intuizione è stata del direttore artistico Massimo Cavallaro, che vuole cogliere le sfide culturali contemporanee di una società che non vuole rinunciare alla modernità ma pensa al rispetto dell’ambiente anche attraverso arte e musica. Tanto che l’evento è certificato “100 per cento energia pulita Dolomiti Energia”, ottemperando al protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni di Co2.

Il programma

La manifestazione è promossa dalle amministrazioni comunali di Santa Marina Salina e Malfa e dalla Regione Siciliana con l’Assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo. L’apertura del festival avverrà mercoledì 28 giugno alle ore 19.30 presso il sito archeologico di Mastrognoli a Lingua, con l’evento “Ascoltare il Silenzio – Omaggio a John Cage”. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’installazione sonora unica, posizionata nella folta vegetazione di Mastrognoli. Grazie a sensori posti sulle foglie e sui rami, verranno trasformati gli impulsi elettrici delle piante in musica, permettendo al pubblico di ascoltare suoni altrimenti inudibili. Questa esperienza eccezionale rappresenta un omaggio al compositore John Cage e al suo pionieristico lavoro nel connettere la natura alla musica.

Il progetto del Parco Acustico, istituito in collaborazione con l’Università Milano-Bicocca e il CNR ITAE di Messina, mira a promuovere e incentivare la cultura dell’ecologia acustica, approfondendo la relazione tra l’uomo, l’ambiente e i suoni prodotti dalla natura stessa. Sempre il 28 giugno, alle ore 21.30 nella Piazzetta di Lingua, si terrà il Conciorto, uno spettacolo comico e musicale che fonde natura e tecnologia. Gli artisti Gianluigi Carlone e Biagio Bagini suoneranno dal vivo ortaggi, utilizzando schede elettroniche che permetteranno di ascoltare il suono della natura attraverso il contatto con la mano.

Giovedì 29 giugno alle ore 22.00, nella suggestiva cornice di Malfa, si svolgerà in piazza l’evento “Interactions: When cinema looks to nature”. Dodici registi internazionali presenteranno film che creano connessioni tra gli esseri umani e gli animali, affrontando temi come la biodiversità, il cambiamento climatico e i rischi per le risorse idriche. Gli artisti e i registi coinvolti in questa produzione cinematografica sono stati selezionati in base alla loro sensibilità e alla capacità di trattare argomenti legati al nostro pianeta e alla vita animale.

Venerdì 30 giugno, sempre a Malfa, nella Piazza, alle ore 22.00, si terrà il concerto di Stefano Barigazzi intitolato “Last Desire”. Barigazzi, ispirato al blues del North Mississippi, porterà al pubblico la sua musica che combina blues, funk, soul e afrobeat. Il suo nuovo album, “Last Desire”, è un lavoro che rappresenta una ricerca di un sound intenso e autentico, con ritmi coinvolgenti e una voce impolverata e combattiva.

Sabato 1 luglio, nella Piazza di S.M.Salina, alle ore 22.00, Costanza Alegiani presenterà il suo nuovo disco “Lucio Dove Vai?” interamente dedicato alla figura di Lucio Dalla. Accompagnata dai musicisti Marcello Allulli e Riccardo Gola, la cantante ci condurrà in un viaggio poetico attraverso le canzoni scelte dal repertorio degli anni ’60 e ’70.