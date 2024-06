Europee, in Sicilia dominano Forza Italia e FdI: Libertà al 7,67% dietro a M5s e Pd

Il partito di Cateno De Luca a 115mila voti, circa 125mila meno dei 5 stelle e 100mila meno dei democratici, ma davanti alla Lega

Il centrodestra in Sicilia ha raccolto la metà delle preferenze dei siciliani durante la tornata elettorale per le Europee conclusasi ieri alle 23. Quando sul portale Eligendo del ministero dell’Interno manca appena una sezione da scrutinare (in totale sono 5.304 sezioni in tutta la Regione), Forza Italia con Noi Moderati e Ppe si conferma il primo partito in Sicilia davanti a Fratelli d’Italia, al 20,19% con 302.555 voti.

Libertà al quinto posto dietro M5s e Pd

Terzo il Movimento 5 stelle, che a livello nazionale è scivolato sotto al 10% ma in Sicilia ha toccato quota 16,05% con 240.597 voti. Poi il Pd col 14,35 e 215.052 voti, davanti a Libertà di Cateno De Luca. L’ex sindaco di Messina e attuale primo cittadino di Taormina si ferma in quinta posizione con il suo partito, al 7,67% con 115.003 voti (69.325 direttamente collegato a lui).

Quinta la Lega al 7,47% con 111.929 voti. Poi tutti gli altri: Avs si ferma a 4,80% (71.978 voti), Stati Uniti d’Europa a 2,06% (30.830 voti), Pace Terra Dignità a 1,72% (25.846 voti), Azione 1,41% (21.160 voti), Alternativa Popolare 0,54% (8.146 voti).