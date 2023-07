Torna la Taomoda Week a Taormina, il programma della decima edizione - Tempostretto

Dall'11 al 15 luglio la rassegna che coniuga moda, sostenibilità, turismo e cultura

TAORMINA – Sarà un’edizione in chiave cosmopolita la decima della Taomoda Week a Taormina che si aprirà l’11 luglio prossimo, diretta da Agata Patrizia Saccone. L’empowerment femminile quest’anno sarà focus della prestigiosa rassegna che coniuga moda, design, sostenibilità, turismo e cultura.

Per l’occasione il brand Anteprima ha scelto di celebrare il suo 30esimo anniversario e girerà un docufilm nell’esclusiva località siciliana e nel suo set più suggestivo, quello del Teatro Antico di Taormina, palcoscenico unico al mondo per il suo valore architettonico e paesaggistico.

Alla stilista Izumi Ogino, fondatrice di Anteprima, con la folta delegazione che arriverà dal Giappone, si affiancheranno altri international guest.

L’ouverture del Gala sarà affidata al soprano americano Adelaide Muir Trombetta, che dalla Virginia giungerà appositamente a Taormina per la notte di Taomoda Awards dal 15 luglio, dove si esibirà per la prima volta al Teatro Antico.

Sarà una settimana ricca di appuntamenti che si terranno in varie location di Taormina, con una serie di eventi interessanti ed estremamente sfaccettati che approfondiranno una molteplicità di temi di grande attualità.

Il programma

Martedì 11 luglio, nello storico Palazzo Duchi di Stefano, è in programma la conferenza di apertura durante la quale saranno svelati i nomi degli ospiti e dei premiati dell’edizione 2023; a seguire il talk sul turismo e sulla Sicilia raccontata dalle donne.

Mercoledì 12 luglio, un ampio spazio sarà riservato all’enologia e alle produzioni di vino siciliane, altro tema imprescindibilmente legato al turismo e al territorio. L’incontro avrà luogo nella sede dell’Archivio Storico nel centro della cittadina medievale.

Giovedì 13 luglio, sarà la volta del “Sustainability Day”, giornata interamente dedicata alla sostenibilità, patrocinata tra gli altri dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Confindustria Cisambiente, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania. A ospitare l’appuntamento sarà UNAHotels CapoTaormina scelta del luogo non casuale poiché la struttura si affaccia sulla riserva naturale di Isola Bella: tra mattina e pomeriggio si susseguiranno interventi, dibattiti, masterclass che coinvolgeranno esperti del settore, figure istituzionali e centinaia di giovani studenti.

Venerdì 14 luglio, le donne saranno protagoniste del Caffè Letterario nel salotto di Palazzo Duchi di Santo Stefano. Durante la Taomoda Week, a Palazzo Duchi di Santo Stefano, saranno esposte due delle opere del fotografo Max Vadukul, capsule esclusiva della mostra “Through her eyes” sulla violenza di genere che sarà inaugurata a settembre a Milano. L’artista e la top model Ludmilla Voronkina, protagonista degli scatti, parteciperanno all’evento. Lo stesso medievale edificio sarà inoltre spazio riservato all’arte promossa da Taomoda per l’intera settimana della manifestazione.

Anche per l’edizione 2023 si rinnova la charity partnership con la Fondazione Smile House.

