Torna l’Estate letteraria. A Milazzo incontro con gli autori

Anche quest’anno torna l’appuntamento con l’Estate Letteraria, nel Comune di Milazzo, grazie alla sinergia con l’associazione “Città Invisibili”

MILAZZO – Sole, mare e… letteratura. Nella città di Milazzo torna l’Estate letteraria, appuntamento ideato dall’associazione culturale “Città Invisibili” con la collaborazione del Comune.

Sono diversi gli autori di spessore previsti, così come le location scelte come Villa Vaccarino e l’Atrio del Carmine. Il presidente di “Città invisibili”, Santo Laganà, ha dichiarato: «Abbiamo fatto uno sforzo organizzativo non indifferente ma siamo riusciti ad avere nomi di un certo livello che, a partire dal 5 luglio saranno a Milazzo. Sono certo che anche gli autori meno conosciuti però sapranno catturare il pubblico che agli incontri da noi organizzati è sempre stato numeroso».

Si inizia il prossimo 5 luglio, con il libro “La scelta” del giornalista Sigfrido Ranucci. Previsti poi, sino a settem bre, incontri con gli autori Federico Vitella, Cristiano Parafioriti, Angelo Broccolo, Massimo Raffa, Salvo Vitale, Foffo Bianchi, Duccio Pasqua, Carlo Greppi e Tommaso Greco.