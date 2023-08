Torna l’isola pedonale a Milazzo e cambiano gli orari. Ecco i dettagli

L’isola pedonale torna a Milazzo con un nuovo orario e un servizio di bus-navetta gratuito per raggiungere il centro. Ecco le novità

MILAZZO – Torna da oggi l’isola pedonale a Milazzo, con alcune novità stabilite nel corso di una riunione tra l’amministrazione e i rappresentanti dei commercianti della zona. L’isola pedonale sarà attiva sino a questa domenica e, presumibilmente, tornerà anche il prossimo fine settimana.

Tra le novità, un cambio di orario che vedrà l’isola pedonale attiva dalle 21.00 alle 01.30 con l’attivazione del servizio bus-navetta gratuito che permetterà di raggiungere il centro. Le navette partiranno da Piazza 25 aprile e da Ponente, dalle 20.15 alle 01.00

La linea Ponente partirà dall’area “Gobba del Cammello” ed effettuerà fermate presso il Lido La Fenice, Tiro a segno, piazza San Papino, Salita San Francesco, Chiesa di San Domenico, Cimitero, Marina Garibaldi, via Cristoforo Co-lombo, piazza San Papino, via Risorgimento (incrocio via Cosenz), via Risorgimento (via Regis), e rientro al capolinea area “Gobba del Cammello”.



La linea Levante invece Partirà da Piazza 25 Aprile ed effettuerà fermate presso piazza Sacro Cuore, piazza Marconi, via Acqueviole (a richiesta), piazzale Pizzoli, via La Rosa/ Vespucci, Largo Buccari, via dei Mil-le, piano Baele e ritorno al capolinea Piazza 25 Aprile.





La prima e l’ultima corsa delle due linee raggiungerà, inoltre, le fermate di Capo Milazzo (Piazza Croce e Piazza S. Antonio).

Novità anche per la rimozione dei mezzi in sosta vietata, che avverrà solo dopo le 21.00 così da facilitare gli automobilisti. Infine, presso le attività commerciali sarà affissa una mappa dell’isola pedonale e delle varie fermate effettuate dalle navette.