Torna l’UniMeRun a Messina: via Garibaldi si trasforma in una pista

Una corsa sociale di 5 km domenica 4 ottobre nell'ambito di UniMeGames con Crescendo Incubatore

MESSINA – Sport, socialità e voglia di vivere la città all’aria aperta. Domenica 4 ottobre il centro di Messina tornerà ad animarsi con l’UniMeRun, la social run non competitiva di 5 chilometri che attraverserà il cuore di via Garibaldi.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Crescendo Incubatore all’interno della cornice degli UniMeGames, la manifestazione sportiva dell’università di Messina giunta alla sua quinta edizione, si conferma uno degli appuntamenti più attesi e inclusivi dell’autunno messinese.

Una corsa aperta a tutti, al fianco di ARunCity

La filosofia dell’UniMeRun è semplice: non conta la velocità o il cronometro, ma la condivisione. L’evento è infatti aperto all’intera cittadinanza, dai podisti abituali alle famiglie con bambini, dagli studenti universitari a chi ha semplicemente voglia di fare una passeggiata dinamica in compagnia.

A correre fianco a fianco dei partecipanti ci saranno anche quest’anno gli animatori di ARunCity, la community locale di social running nata per coniugare movimento, musica, energia e spirito di gruppo.

Il programma e le informazioni utili

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 9:30 all’incrocio tra via Tommaso Cannizzaro e via Garibaldi, punto designato quale linea di partenza e cuore pulsante della mattinata.

È proprio presso lo starting point che gli iscritti potranno completare le operazioni preliminari e ritirare il kit di partecipazione, comprensivo della maglietta ufficiale targata UniMeRun e della pettorina con il proprio numero di gara.

Una volta formato il gruppo, scatterà il via ufficiale lungo via Garibaldi, teatro esclusivo di un tracciato di 5 chilometri pensato per consentire a corridori abituali, famiglie e semplici camminatori di vivere il centro cittadino a passo libero e in assoluta sicurezza.

Come partecipare

Per prendere parte alla social run è necessario registrarsi in anticipo compilando il modulo di iscrizione disponibile sul sito ufficiale degli organizzatori (crescendoincubatore.it e canali social collegati), così da assicurarsi pettorina e maglietta ufficiale.

Non resta che allacciare le scarpe da corsa: domenica 4 ottobre via Garibaldi è pronta a tingersi dei colori dell’entusiasmo universitario e cittadino!