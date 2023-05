Torna "Un calcio al razzismo": ci sarà anche l'ex Juve e Roma Simone Perrotta - Tempostretto

Prevista la partecipazione del campione del mondo 2006 e della giornalista Rai Simona Rolandi. Si partirà con il convegno dell'11 maggio, poi il torneo di calcio a 5

MESSINA – Si partirà dall’Aula Magna del rettorato per poi spostarsi, due settimane dopo, sui campi della cittadella universitaria. “Un calcio al razzismo” torna per la sua settima edizione e dimostra sempre più quanto ormai l’evento sia radicato sul territorio. Organizzata dall’Unime, dal Cug e dalla Ssd Unime, la kermesse tornerà ufficialmente il prossimo 11 maggio, con un convegno dal titolo “Inclusione e rispetto della persona: sport e nuova cittadinanza societaria”.

Chi ci sarà

E ci saranno anche ospiti d’eccezione. Ad aprire i lavori saranno il rettore Cuzzocrea, affiancato dal professore Daniele Bruschetta, delegato alle attività sportive, dalla professoressa Conforto, delegata ai servizi disabilità e dsa, dalla presidente del Cug Unime Concetta Parrinello, dall’assessora alle politiche sociali Alessandra Calafiore, e infine da Silvia Bosurgi, già campionessa olimpica e presidente della Ssd Unime, insieme al professor Ludovico Magauda, che invece è vice governatore dell’area 9 Sicilia del Panathlon International, e al dottor Antonino Scimone, presidente Us Acli Messina.

Poi gli interventi dei professori Giannetto, Spatari, Calabrò, Pira, De Salvo, Busacca e Rende, ma anche i preziosi contributi di personaggi di spicco. Ci saranno, infatti, la giornalista Rai Simona Rolandi e il campione del mondo 2006 Simone Perrotta, ex centrocampista di Juventus e Roma. Con loro anche Sandro Morgana, presidente regionale della Figc Lnd.

Il torneo

L’intera manifestazione si svolge con l’importante collaborazione del Comune di Messina, dell’US Acli, dell’Associazione BIOS, dall’Associazione Panathlon Club di Messina, e di Messina nel Pallone. Il comitato scientifico è composto dai professori Daniele Bruschetta, Carlo Giannetto, Concetta Parrinello, Francesco Pira e Francesco Rende. La manifestazione rinnova la sinergia tra l’Università di Messina, il Comitato Unico di Garanzia (Cug) e la Ssd UniMe. L’iniziativa si concluderà con il torneo di calcio a 5 che si svolgerà martedì 23 e mercoledì 24 maggio, alle 15, presso la Cittadella sportiva universitaria. Anche per la settima edizione, come nelle precedenti, al torneo parteciperanno 10 squadre composte da dottorandi, studenti universitari, personale tecnico amministrativo UniMe, giornalisti, giovani migranti e rappresentanti di organizzazioni no profit.