Tornano i Sud Sound System, in Sicilia l'unica data del tour sarà a... Nizza di Sicilia - Tempostretto

I pionieri del raggamuffin pubblicano un nuovo brano, "Girai Girai", e annunciano le date dei concerti

I Sud Sound System, pionieri del raggamuffin e del dancehall style in Italia, annunciano per il 28 aprile l’uscita del nuovo singolo “Girai Girai”. La traccia, caratterizzata da un groove hip hop / soul e con un beat fresco che lo rende coinvolgente e ballabile, celebra ancora una volta l’amore per la propria terra, il Salento, da sempre legame indissolubile cantato con orgoglio nelle produzioni del trio.

“Il brano – affermano i Sud Sound System – ripercorre tutti gli stili musicali che più ci hanno rappresentato negli anni. Girare, girare per fare esperienze arricchendo il nostro bagaglio di vita, è questo che la musica ci ha donato: una ragione in più per elogiarne la sua ricchezza ed esaltarne la sua importanza. Il brano si ispira a un vecchio proverbio salentino – “Girai Girai Girai ma meju te casa mia nu truai” – ed è una riflessione a cui tutti noi salentini siamo affezionati perché, abituati ad amare la propria terra, anche da lontano teniamo accesa sempre quella voglia di ritornarci presto”.

Occasione per poterla ascoltare e ballare dal vivo è il loro “International Tour Girai” che partirà sabato 15 aprile dal Dumbo Space di Bologna, portando i SSS ad esibirsi anche in un minilive estero che toccherà Londra (20/04), Tenerife (23/04), Berlino (27/04) per poi tornare ad infuocare i nostri palchi, con un calendario in continuo aggiornamento. Al momento, una sola la data prevista in Sicilia e sarà in una location insolita rispetto ai tour degli artisti nazionali. La band si esibirà infatti il 9 agosto a Nizza di Sicilia in occasione del Magic Music Party.