Torneo internazionale di Lepanto, Roccalumera Pallavolo sul terzo gradino del podio - Tempostretto

Le joniche allenate da Giorgianni hanno ceduto al tie break in semifinale, riscattandosi nella "finalina"

ROCCALUMERA – La Roccalumera Pallavolo ha conquistato il terzo gradino del podio al Torneo internazionale che si è tenuto in Grecia nella città di Lepanto, vicino al capoluogo Patrasso, dal 26 al 30 giugno scorsi. Nei quarti di finale le atlete roccalumeresi si sono imposte per 3 a 2. In semifinale, però, dopo essersi portate avanti di due set, hanno ceduto e sono state sconfitte al tie break. Nella “finalina”, dopo due ore di dura battaglia, le atlete di mister Giorgianni hanno avuto la meglio conquistando il terzo gradino del podio. “Le ragazze si sono ben comportate – ha commentato il tecnico – grazie all’intenso lavoro svolto nel corso dell’anno”. Questa la delegazione che ha affrontato il torneo in Grecia. Atlete: Briguglio Leila, Frazzica Anastasia, Caspanello Roberta, Presti Alice, Annone Desirè, Lipari Martina, Di Bella Giada, Chillemi Ilaria, Villari Giorgia, Crisafulli Ilaria, Florio Giorgia, Frizzi Melody, Criso Denise. Allenatore: Giuseppe Giorgianni. Dirigenti accompagnatori: Rosa Vinci, presidente della Roccalumera Pallavolo, e Melania Frizzi.