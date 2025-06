Torre Faro. Incivili in azione nella spiaggia “Bandiera Blu”

La "Bandiera Blu" è un riconoscimento importante. Per mantenerlo anche i cittadini devono fare la loro parte

MESSINA – Le foto che ci sono state inviate al numero delle segnalazioni WhatsApp 366.8726275 parlano chiaro. Bottiglie di plastica disseminate da incivili nella spiaggia sotto il Pilone deturpano la spiaggia che ha appena ottenuto il prestigioso riconoscimento della “Bandiera Blu”.

Si può chiedere ogni sforzo alle istituzioni per garantire pulizia e decoro, ma anche i cittadini devono fare la loro parte. Se si consuma l’acqua in spiaggia la bottiglia vuota non deve essere lasciata sul posto. Se mancano le isole ecologiche bisogna portarsela via e conferirla nel modo corretto anche a casa propria, se necessario.