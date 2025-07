Torre Faro, “l’inferno estivo di rumori in strada continua”

Messina. Un anno fa un cittadino ci aveva segnalato l'impossibilità di riposare. Dal giugno 2024 al luglio 2025 non è cambiato nulla

MESSINA – Giugno 2024. Riceviamo una segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Un anno dopo non è canbiato nulla. Così si pronunciava il cittadino e le parole di oggi sono identiche: “Abito a Torre Faro e d’estate non si riesce a dormire fino alle 3 del mattino. Molti giovani stanno in strada, lì vicino a dove abito c’è anche un Endas, ed è tutto un vociare. Tanti i rumori tra suoni di cellulare, motorini, musica e ragazzi che parlano a voce alta. Non ho avuto risposte dalla polizia municipale. Non so più che fare. Una volta, esasperato, ho deciso di parlarci. E uno mi ha risposto: Che c… vuoi, vecchio?”.

Foto da un video dello scorso anno.