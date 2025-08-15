 Torre Faro senz'acqua, Amam: "Possibile guasto, erogazione sospesa"

Torre Faro senz’acqua, Amam: “Possibile guasto, erogazione sospesa”

Redazione

Torre Faro senz’acqua, Amam: “Possibile guasto, erogazione sospesa”

Tag:

venerdì 15 Agosto 2025 - 10:57

Messina. La partecipata informa che "ci sono verifiche in corso per consentite l'individuazione del problema". Al via servizi aggiuntivi di autobotti

MESSINA – Ferragosto senz’acqua per Torre Faro. Amam informa che “sono in corso verifiche al serbatoio di Torre Faro, a causa di un possibile guasto. Per consentire l’individuazione del problema e la successiva riparazione, la distribuzione idrica verrà temporaneamente sospesa. I tecnici sono già sul posto per effettuare gli interventi necessari”.

L’azienda comunica inoltre che, “per ridurre i disagi, saranno attivati servizi aggiuntivi di approvvigionamento tramite autobotti”.

“Già da ieri sera senz’acqua”

Alla redazione è arrivato anche un messaggio di una cittadina: “Già da ieri sera siamo senz’acqua. Di sicuro, una parte di residenti non ne ha completamente. E il titolare di un bar ha chiesto l’invio di un autobotte”.

Per eventuali segnalazioni all’Amam: 090 3687711, numero verde: 800 085584,

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Messina. Stasera alle 21 la Passeggiata dei Giganti
Messina. Vara, divieto di sosta e transito sul viale Giostra
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED