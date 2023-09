Torre Faro, via le palme dalle spiagge: bagnante si sdraia per impedire alle ruspe di rimuoverle - Tempostretto

Solo dopo l'intervento della Polizia municipale l'uomo si è convinto a spostarsi

MESSINA – E’ successo stamattina nella spiaggia sotto il Pilone. Le ruspe erano in azione per rimuovere le palme posizionate a giugno ai lati delle docce pubbliche, quando un uomo si è avvicinato e sdraiato sotto una delle piante per impedire agli operai di estirparla. L’episodio ha suscitato la curiosità dei bagnanti, che godevano del sole settembrino e di un ultimo bagno nelle acque di Capo Peloro.

Le piante rimosse dalle spiagge verranno ricollocate

Le piante ovviamente non verranno buttate via ma ricollocate in altre zone di Messina. Alcune nelle aiuole della passeggiata a mare, altre nel lungomare del Ringo. Ma il bagnante dallo spirito ambientalista si è convinto a spostarsi solo dopo l’intervento della Polizia municipale, allertata dagli stessi operai incaricati dal Comune di Messina.

L’intervento di rimozione delle docce, delle piante e delle passerelle accessibili proseguirà nei prossimi giorni su tutte le spiagge di Messina, da nord a sud.