Torrente Bisconte. "Ora pulizia costante, controlli e altri interventi" - Tempostretto

Il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, soddisfatto per la fine dei lavori

“Un’opera attesa da trent’anni, era uno scempio ambientale”. Il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, esulta per la fine dei lavori di riqualificazione del torrente Bisconte – Cataratti, ricordando “gli odori nauseabondi che provenivano dall’alveo con liquami, zanzare ed insetti vari che d’estate costringevano i residenti delle abitazioni limitrofe a lasciare per giorni casa o nella migliore delle ipotesi a stare con le finestre chiuse; d’inverno il problema era soprattutto di protezione civile con il letto diventato una discarica a cielo aperto, con folta vegetazione. Mancava anche un marciapiede e i cittadini erano costretti a camminare sulla strada con i rischi legati”.

“In passato era una discarica”

I lavori sono durati tre anni, “con disagi per i residenti, che sono stati composti e hanno collaborato. Ci sono ancora alcuni interventi, collaterali ai lavori già effettuati, che vanno realizzati. Ora dunque la “palla” è passata all’Amministrazione Comunale, con la quale il Consiglio della Terza Municipalità continuerà il dialogo per realizzare gli interventi corollari. Bisognerà inoltre garantire la costante manutenzione dell’alveo torrentizio, oggi completamente pulito, auspicando che non diventi, come in passato purtroppo lo è stato, luogo di discarica”.