Torrente Santo Stefano. Ecco il progetto del nuovo ponte Ortera

mercoledì 29 Ottobre 2025 - 12:00

Il vecchio ponte deve essere demolito e ricostruito

E’ stato presentato il nuovo progetto esecutivo per la demolizione e la successiva ricostruzione del Ponte Ortera sul Torrente Santo Stefano, a Santa Margherita, aggiornato a seguito del parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Un passaggio che ha confermato, dopo l’esecuzione di indagini strumentali e delle relative verifiche sismiche, la necessità di procedere con la demolizione e la ricostruzione totale per garantire la massima sicurezza sismica e idraulica dell’opera.

“Si procederà ora alla richiesta delle autorizzazioni di legge, permessi e nulla osta necessari dagli enti competenti e una volta ottenuti tutti i pareri favorevoli e le necessarie autorizzazioni, si darà il via alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori – dice l’assessore Francesco Caminiti -. L’impegno dell’Amministrazione è massimo per portare a termine questo progetto atteso da tempo e restituire alla comunità un’infrastruttura moderna, sicura e duratura”.

