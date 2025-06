Torrente Santo Stefano. Il Ponte Ortera sarà demolito e ricostruito

Messina. Approvato l'impegno di spesa per la progettazione esecutiva dopo l'esito negativo delle verifiche sismiche

MESSINA – Dopo oltre vent’anni di vicissitudini, sopralluoghi, aggiornamenti e pareri, si è giunti a una decisione definitiva per il futuro del Ponte Ortera sul torrente San Stefano, a Santa Margherita. Con la Determinazione Dirigenziale numero 4547 del 23 maggio 2025, il Comune di Messina prende atto dell’esito delle verifiche sismiche che hanno decretato l’impossibilità di riparare o adeguare la struttura esistente: il ponte sarà demolito e ricostruito.

La determinazione approva l’impegno di spesa di 59mila 747 euro a favore dell’ing. Giuseppe Puglisi per la progettazione esecutiva dell’intervento. Questo passo giunge dopo un lungo e complesso iter amministrativo e tecnico, iniziato addirittura nel 2003 con la nomina del primo responsabile unico del procedimento e l’incarico di progettazione all’ing. Puglisi.

Aumento dei costi

Originariamente stimato in 700mila euro, il progetto ha visto il suo importo aggiornarsi nel tempo fino a 1 milione 375mila euro nel 2015, e poi a 2 milioni 233mila euro nel 2022, a seguito dell’adeguamento ai prezzari regionali. L’opera è stata oggetto di tentativi di finanziamento nell’ambito di vari bandi, incluso il Po Fesr 2014-2020, ottenendo infine un contributo di 1 milione 375mila euro nel dicembre 2021 dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente.

La verifica sismica

La svolta decisiva è arrivata con il parere negativo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del giugno 2023, che ha revocato l’Autorizzazione Idraulica Unica e ha richiesto una rielaborazione progettuale con una specifica verifica sismica della struttura esistente. Questa verifica, trasmessa dall’ing. Puglisi il 13 marzo 2025, ha confermato il “grave dissesto” del ponte, rendendo impraticabile qualsiasi ipotesi di riparazione o adeguamento sismico.

Demolizione e ricostruzione

Pertanto il Dipartimento Servizi Tecnici ha riconosciuto la necessità di procedere con la redazione della progettazione esecutiva per la demolizione e la successiva ricostruzione del ponte per garantire una soluzione duratura e sicura per la viabilità e la gestione del torrente Santo Stefano, a Santa Margherita.

Il responsabile unico del procedimento attuale è l’ingegnere Massimo Pistorino, mentre la responsabile dell’istruttoria è Doriana Scaffidi.

Il Comitato Vallata Santo Stefano aveva più volte lanciato appelli per una soluzione rapida, evidenziando come la SP 36 sia l’unica strada di servizio per Santa Margherita, Santo Stefano Medio e Santo Stefano di Briga, circa novemila abitanti che rischiano di rimanere bloccati in caso di calamità naturali.