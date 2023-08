Tortorici, torna l'evento dell'arte "'Nte vaneddi" - Tempostretto

L'11 agosto torna la rassegna organizzata dai Giovani Oricensi, arrivata alla decima edizione, il programma

TORTORICI – Dopo lo stop a causa della pandemia, è di nuovo festa nel centro storico di Tortorici.

A partire dalle ore 18 di venerdì 11 agosto, l’arte in tutte le sue forme farà rivivere il borgo storico

oricense: la magia degli spettacoli d’arte di strada, creatività artistiche, musica, artigianato, tradizioni

popolari e specialità gastronomiche incontrano il fascino suggestivo delle caratteristiche viuzze.

L’evento, giunto alla decima edizione, è organizzato dall’Associazione Giovani Oricensi in collaborazione con i commercianti locali e col patrocinio del Comune di Tortorici. Una straordinaria festa di mezz’estate che vedrà trasformare il “cuore” di Tortorici in un grande palcoscenico sotto le stelle, con sorprendenti spettacoli e performance che incanteranno e divertiranno il pubblico di ogni età. Protagonisti di un’estemporanea saranno Stefania Russo e Carmelo Armeli, oricensi doc, che li vedrà riprodurre un celebre dipinto attraverso un sapiente lavoro di body painting, dando vita ad uno straordinario show fatto di combinazioni di colori, forme e illusioni ottiche. Ad aprire gli appuntamenti sarà l’Opera dei Pupi della Marionettistica dei Fratelli Napoli, storica compagnia fondata nel 1921 e diretta da Fiorenzo Napoli, custode della grande tradizione pupara catanese, che approda a Tortorici con la messa in scena “Le imprese di Orlando per amor di Angelica”.

A seguire, preparatevi ad essere stupiti dallo spettacolo “Qualcosa di strano”, performace acrobatica aerea, teatrale e giochi di destrezza a cura dell’artista Riccardo Strano della Compagnia “OnArts”. Ad animare la serata sarà anche 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗦𝗰𝗶𝗿𝗲́ della Compagnia “Trampolaio Matto & Friends”. Imperdibile l’appuntamento con Valerio Sardella della Compagnia Joculares che porterà in scena “Mr. Sardella Show”, un divertente spettacolo di giocoleria ed arti circensi con numeri tecnici di alto livello.



Ed ancora, si potrà assistere allo spettacolo di rievocazione medievale dell’artista poliedrico Francesco Mirabile, nelle vesti di Quinto lo Giullare, e l’audace MaryGiò: un mix di velocimanie, equilibrismi e disequilibri che farà tornare il pubblico indietro nel tempo, regalando un’esperienza autentica, strampalata e originale. A fianco degli spettacoli non mancheranno le postazioni gastronomiche e le iniziative collaterali che, ad ogni edizione, ne arricchiscono il valore etico e sociale. Si potrà passeggiare tra bancarelle di artigiani e hobbisti che esporranno i lavori frutto del proprio ingegno: dal decoupage alla ceramica, dal riciclo creativo alla bigiotteria, dal ricamo alla pittura.

A chiudere la serata sarà la piccola orchestra “Angelo Daddelli & i Picciotti” che, al seguito di chitarre, contrabbasso, mandolini, mandole, friscalettu, tamburelli, marranzani e fisarmoniche è diventata uno dei punti di riferimento per il recupero della tradizione musicale siciliana. Una vera immersione nella musica folk, rivisitata in chiave contemporanea, “raccontata” e infarcita di aneddoti.