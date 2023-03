Tosca torna al Teatro antico di Taormina - Tempostretto

Fissata la data (19 agosto), riserbo sui protagonisti

TAORMINA – L’opera più epica e controversa di Giacomo Puccini torna al Teatro Antico il 19 agosto prossimo. La produzione, nuova di zecca, è affidata ad Aiax spettacoli che assicura dalla sua fondazione ormai, un livello artistico internazionale di primissimo livello. Massimo riserbo ancora sui protagonisti: “Abbiamo delle belle sorprese per il pubblico. Non vogliamo rivelarvi i nomi dei cantanti principali perché stiamo facendo una accuratissima valutazione dei grandi professionisti che abbiamo a disposizione. Di certo quest’anno punteremo a un cast interamente italiano. Il nostro è il paese dell’opera ed è giusto favorire le nostre eccellenze”, le parole del direttore artistico Daniele Lombardo.

Sul palco del Teatro Antico verrà messa in scena la Roma del 1800 in una forma sintetica, non invasiva, che sappia far ammirare le bellezze romane antiche del teatro stesso, in un’alchimia fra antico e moderno che possa far rivivere la magia di una passeggiata fra il foro antico e Castel Sant’Angelo nella nostra capitale.

La Tosca rimane il dramma dei personaggi. Incastonata in una cornice estetica impeccabile, in realtà parla agli spettatori di drammi estremamente intimi, in cui la dimensione drammatica è solo un pretesto. Arte, Religione e Passione. Queste tre potenze della creazione umana si trovano a scontrarsi in uno stallo alla messicana insanabile. In ognuno dei tre protagonisti si mescolano e provocano un totale ribaltamento delle istituzioni sociali in cui sono incastonati. Il pittore, la cantante, l’uomo delle istituzioni, sono soltanto simboli da abbattere e capovolgere; la Tosca è tutto questo. Il ritmo è incalzante, l’assenza del preludio, la continua fuga dei protagonisti, tengono il fiato sospeso dello spettatore fino all’acme finale; inframezzati soltanto da tre arie che sono quasi tre inni che sospendono il tempo per aprire il cuore dei personaggi al pubblico: “Recondita armonia”, “Tre sbirri e una carrozza” e “Vissi d’Arte”.