Totti, Nesta e Cannavaro alla festa per i 125 anni del calcio a Messina

Parata di Stelle al “Franco Scoglio” il prossimo 1 dicembre
Il calcio a Messina si prepara a celebrare un anniversario storico con un evento che si preannuncia stellare. In occasione dei 125 anni di calcio in città , il presidente del club giallorosso, Justin Davis, ha svelato il nome del “big assoluto” che guiderà la parata di leggende: Francesco Totti.
Il simbolo della Roma e campione del mondo 2006 sarà la punta di diamante di una lista di ex campioni che si ritroveranno sul campo dello stadio “Franco Scoglio” il prossimo 1° dicembre per il match celebrativo “Messina Legends”, organizzato dal Racing City Group.
Da capitani a campioni del mondo: la lista
L’ufficialità della presenza dell’ex numero 10 giallorosso è arrivata pochi giorni dopo la richiesta del presidente Davis, che aveva anticipato un nome capace di far “urlare” i tifosi. Totti si unisce ad altri giganti del calcio italiano.
Nelle ultime ore, sono stati annunciati altri nomi di altissimo profilo, tra cui i due pilastri della difesa azzurra campioni del mondo a Germania 2006: Fabio Cannavaro e Alessandro Nesta.
La lista delle glorie che hanno già confermato la partecipazione include:
- Portieri: Storari, Dida, Abbiati, Frey.
- Difensori: Zambrotta, Pancaro, Serginho, Jankulovski, Iuliano.
- Centrocampisti: Montolivo, Evani, Mauri, Perrotta, Eranio, Coppola, Giannichedda, Candreva, Tacchinardi, Fiore, Brocchi e Donadoni.
- Attaccanti: Iaquinta, Jeda, Di Napoli, Cerci, Budel, Parisi, Marcolin, Floccari, Ganz, Borriello, Hernanes.
Richieste per il pubblico e apertura speciale
L’evento non sarà solo un richiamo per gli appassionati storici, ma mira a coinvolgere anche le nuove generazioni grazie alla presenza di ospiti speciali e influencer, come Zw Jackson.
Per far fronte all’atteso afflusso di pubblico, il Racing Group ha già richiesto un ampliamento della capienza attualmente limitata a 5.000 posti e l’apertura di un settore aggiuntivo del “San Filippo”.
L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 18, dando il via a una serie di momenti celebrativi e collaterali che precederanno l’incontro in campo tra le “vecchie glorie”.