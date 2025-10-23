"Tr..., ora ti sistemo io". Incubo familiare a Stromboli

A Barcellona il processo al 54enne denunciato dalla ex moglie

Barcellona – “Ho deciso, mi faccio arrestare”, “Ti sistemo io, ti faccio chiamare il 118”. Erano queste le frasi che un 54enne di Stromboli rivolgeva alla moglie. Minacce infarcite dalle più pesanti ingiurie, da “tr..” in giù.

Processo e sentenza

Frasi che lo hanno fatto finire sotto processo davanti al Tribunale di Barcellona, che lo ha condannato a un ammenda di 300 euro per molestie. La giudice Morabito ha accolto la tesi dell’avvocata Angela Martelli che lo difende e riqualificato molestie l’accusa iniziale di maltrattamenti in famiglia. Niente condanna, quindi, per il marito accusato ma soltanto una ammenda.

Un estate da incubo

A denunciare tutto era stata la donna, dopo l’intervento, durante alcuni episodi, dei carabinieri della stazione isolana. I due avevano smesso di convivere e nell’agosto 2023 l’uomo aveva dato sfogo a tutta la sua rabbia: l’aveva strattonata, insultata, le aveva rubato la bicicletta per convincerla a incontrarla, l’aveva pedinata e minacciata, l’aveva insultata al telefono e in pubblico. La moglie aveva raccontato anche di un precedente episodio, risalente al maggio 2023: al culmine di un litigio lui l’aveva colpita e gettata a terra, provocandole ematomi e lividi.