“Tra delitti e ponte, i nuovi Mata e Grifone salveranno Messina” VIDEO

La scrittrice messinese Eliana Camaioni presenta il nuovo romanzo: un giallo con protagonista lo Stretto

MESSINA – Già dal titolo la sua città è protagonista. “Li chiamavano Mata e Grifone” è il nuovo romanzo della scrittrice messinese Eliana Camaioni. In ebook dal 27 febbraio e adesso pure in versione cartacea, con presentazione il 6 aprile, per la casa editrice “Delos Digital”. Racconta l’autrice: “Per la prima volta mi cimento con un poliziesco che intreccia i mitici Mata e Grifone, il tema divisivo del ponte e alcuni crimini con protagonista la mia città. Al centro dell’intrigo due personaggi, Rita e Michele, chiamati a investigare per risolvere il mistero. Sono curiosa di vedere adesso le reazioni dei lettori”.

La storia: quattro delitti scuotono Messina

Ecco la presentazione del giallo: “Quattro vittime in due mesi e una donna sparita. Unica l’arma del delitto: un tridente da sub.

Gli omicidi squarciano la patina sonnecchiante che ricopre Messina e la vice questore Rita Russo, dopo due anni di trasferimento forzato in Friuli, rientra nella città dello Stretto ben determinato a risolvere il caso. E come sempre potrà contare sul supporto e la competenza dell’ispettore Michele Maggiori, non solo un collega.

Una lotta contro il tempo per ritrovare la donna scomparsa, individuare l’omicida e ricucire la propria vita là dove si era interrotta. Sin dall’attracco del traghetto che la riporta a casa, Rita Russo intuisce che non sarà facile affrontare la nuova sfida. Fra testimoni omertosi e piste fasulle, magistrati collusi, superiori sessisti e segreti che riemergono dal passato, Rita e Michele affronteranno il caso più difficile della loro carriera.

E ancora una volta torneranno a essere uniti e imbattibili, e come i leggendari fondatori di Messina, Mata e Grifone, lotteranno contro tutto ciò che ammorba la loro città che tanto amano e in cui hanno scelto di restare e combattere, malgrado tutto”.

Chi è Eliana Camaioni

Eliana Camaioni, critica letteraria e blogger, è dottoressa di ricerca in Filologia greca e latina, ex docente, studiosa di misteri delle civiltà antiche.

Ha pubblicato diversi articoli di filologia italiana e latina su riviste scientifiche e i romanzi Di verità non dette (2008), Il legame ell’acqua (2009), L’amore tiepido (2014), Nessun dorma (2022), Portami con te (2023).

È stata finalista nel 2023 con Nessun dorma ai premi letterari Termini Book Festival ed EtnaBook.

Trascorre il suo tempo libero fra studi di sciamanesimo e la campagna, nella città dello Stretto in cui è nata.