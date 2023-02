Chi salverà Messina? Un'archeologa e un fisico nel romanzo di Eliana Camaioni VIDEO - Tempostretto

Con al centro il Museo regionale, s'intitola "Nessun dorma" e racconta la città dello Stretto di oggi e del passato, in attesa del prequel

di Marco Olivieri, montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Chi salverà Messina? Una catastrofe minaccia la città dello Stretto. L’archeologa Alianna Braschi, direttrice del museo, e il professore di Fisica ad Harvard Marco Stagnoli riusciranno a evitare il peggio per Messina? Tutto nasce da una mail e la catena degli eventi investe la fontana del Montorsoli, il Duomo, le chiese del Ringo, dei Catalani e di Grotte, il Forte degli inglesi, il Mu.Me – Museo regionale. E, con loro, la leggenda di Risa sotto il lago, la pasta ‘ncaciata, le mezze con panna e brioche, l’Accademia della Fucina dei tempi del Montorsoli e molto altro. Il romanzo s’intitola “Nessun dorma” (Algra Editore), l’autrice è la scrittrice messinese Eliana Camaioni e a marzo uscirà il prequel dal titolo “Portami con te” . Spiega Camaioni, blogger, critica letteraria e al suo quarto libro: “Non posso che ritenermi soddisfatta: a sei mesi dalla sua uscita, siamo già alla terza ristampa del libro. E in sei mesi ha avuto due presentazioni in città (al Museo regionale e a Villa Cianciafara) entrambe sold out; altre in provincia (l’ultima a Catania, lo scorso 28 gennaio). Ma, soprattutto, ha riscosso grande entusiasmo nei giovani: al liceo Piccolo di Capo d’Orlando, dove incontrerò i ragazzi l’11 febbraio, è diventato un progetto di lettura interdisciplinare. E al Liceo La Farina, il cui incontro è fissato al Salone delle Bandiere il prossimo 6 marzo, i numeri sono stati straordinari”.

“I miei protagonisti? Marco è andato via mentre Alianna ha scelto di mettere il suo talento al servizio di Messina”

Prosegue l’autrice: “Dal liceo Archimede sono stata invitata lo scorso 21 dicembre, durante la loro Settimana dello studente, per una presentazione. Nessun Dorma si è prestato pure a una rielaborazione teatrale, grazie agli allievi dell’Accademia Il Sistina di Messina, che ne hanno messo in scena alcuni brani. E ho ricevuto proposte per un corto cinematografico, ma è presto per parlarne”. Ma chi sono i due protagonisti, quelli che devono salvare la città dello Stretto? “Marco e Alianna hanno un rapporto molto intenso con Messina. Sono – racconta con passione Camaioni – semplificando le due categorie di persone che popolano la nostra città: rappresentano chi, come Marco, ha lasciato Messina da giovane, per studiare, e torna ogni tanto con una valigia di ricordi e nostalgia, e chi invece, come Alianna, ha scelto di restare e mettere i propri talenti a disposizione della città”.

Il prequel “Portami con te” nella Messina del 1991

Come anticipato, nel mese di marzo è prevista l’uscita del prequel di “Nessun dorma”. Racconta la scrittrice: “Si chiama Portami con te e racconta di Marco e Alianna diciottenni, alle prese con il loro primo incarico: ritrovare la metà di un manoscritto che mezzo mondo dà per perduto. Un documento misterioso e importante, che fa gola ai governi americani e russi e ad alcune sette esoteriche, perché spiegherebbe in formule chimiche il segreto dell’innamoramento. Ciò che accade nella relazione fra gli amanti. È ambientato nel 1991, a Messina, con una digressione su Praga e su Tindari, e come Nessun dorma ha la magia come sottotraccia”.