Vie della Munizione e San Cristoforo, tra lunedì 13 e giovedì 16 novembre inversione del senso di circolazione - Tempostretto

Il provvedimento viabile è finalizzato alla riduzione dell’incidentalità stradale lungo il Corso Cavour

MESSINA – Tra lunedì 13 e giovedì 16 novembre, sarà invertito l’attuale senso di circolazione nelle vie della Munizione e San Cristoforo, così come rappresentato nell’allegato grafico. Il provvedimento viabile rientra nell’ambito dei provvedimenti, già in parte attuati, finalizzati a ridurre l’incidentalità stradale lungo il Corso Cavour che, dai rilievi effettuati in occasione della redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), è stata la strada di Messina con il più alto numero di incidenti per chilometro nel periodo 2011-2019.