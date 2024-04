Tra Milazzo e Vulcano la Capitaneria recupera in mare un cadavere

Indagini in corso

MILAZZO – Il cadavere di un uomo in mare. Un diportista che dà l’allarme, nella zona tra il promontorio del Capo di Milazzo e l’isola di Vulcano. Dopo l’intervento di recupero da parte della Capitaneria di Milazzo, il cadavere è stato portato prima a Patti e poi all’obitorio del Policlinico di Messina.

Le indagini sono in corso per risalire all’identità. Il corpo potrebbe essere rimasto in mare da tempo e potrebbe trattarsi di una persona straniera. Ma non si ha ancora la conferma definitiva.