L’origine del loro nome pare si riferisca infatti all’unificazione del Regno delle due Sicilie, avvenuta nel lontano 1816. Per celebrare questo avvenimento, i sovrani borbonici fecero coniare una speciale moneta contenente una lega di rame e, per l’occasione, i siciliani con l'introduzione di tale moneta, pensò bene di creare un dolce che riproducesse tale moneta, inventando così il rame di Napoli.

Sono dolci tipici siciliani, secondo la tradizione solitamente si preparano in occasione della festività di Ognissanti e dei defunti, e vengono regalati ai bambini, però, sono perfetti per il periodo di Natale, ma anche durante il resto dell’anno.

Ingredienti per 20 biscotti

225 g Farina 00

200 g Latte intero

50 g Margarina vegetale o burro

100 g Zucchero

50 g Cacao amaro

8 g Lievito in polvere per dolci

1 g Cannella in polvere

ti 1 g Chiodi di garofano macinati

20 g Miele Millefiori

½ Scorza d’ arancia

per la ricopertura

100 g Cioccolato fondente

60 g Margarina vegetale o burro

30 g Marmellata di arance

20 g Granella di pistacchi

Preparazione

Sciogliete la margarina a bagnomaria o nel microonde e tenetela da parte. Versate in una ciotola capiente lo zucchero, i chiodi di garofano e la cannella in polvere. Aggiungete il lievito in polvere per dolci.

Unite il cacao amaro e aromatizzate l’impasto grattugiando la scorza d’arancia, Infine versate il miele e la margarina sciolta.

Mescolate con una spatola il composto per amalgamarlo, a parte setacciate la farina e un cucchiaio alla volta, unite all’impasto.

Versate il latte, alternandolo alla farina mescolate per ottenere un composto ben amalgamato.

Composizione dolcetti

Rivestite con carta da forno una leccarda, quindi prendete un cucchiaio di impasto e formate una pallina facendo scivolare l’impasto sulla teglia aiutandovi con un altro cucchiaio abbiate cura di distanziare i dolcetti l’uno dall’altro perché in cottura cresceranno.

Una volta terminati i dolcetti, cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 15 minuti. A cottura ultimata sfornate i biscotti, e lasciateli raffreddare.

La ricopertura: Tritate il cioccolato fondente con un coltello, ponetelo in un pentolino per la cottura a bagnomaria, aggiungete la margarina e scaldate a fuoco moderato finché il composto non si sarà sciolto completamente.

Prendete i biscotti che si saranno raffreddati, spennellate la superficie con la marmellata di arancia intingeteli nel cioccolato e adagiateli su una gratella.

Ricopriteli con la granella di pistacchi, lasciate asciugare la glassa per circa 2 ore . Le vostre rame di Napoli sono pronte.

Consigli di cucina:

