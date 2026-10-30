Tradizioni siciliane e stampa 3D: nasce il concorso artistico per le scuole con Elio Bonaccorso

Un viaggio tra miti e feste popolari aperto agli studenti di Messina, Catania e Siracusa

Unire la riscoperta delle radici culturali della Sicilia alle nuove tecnologie, come la manifattura digitale in 3D. Con questo obiettivo prende il via “OS-Kids: L’Odissea siciliana dei piccoli”, il nuovo concorso scolastico destinato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado delle province di Messina, Catania e Siracusa. L’iniziativa propone un percorso creativo orientato a far riscoprire ai più giovani i riti, le feste popolari e le credenze della tradizione isolana, dalla Vara a Santa Rosalia.

Dalle opere grafiche ai manufatti tridimensionali

Il bando di concorso prevede diverse modalità di adesione a seconda della fascia d’età degli studenti. Per le scuole elementari la richiesta è quella di realizzare elaborati artistici di stampo classico, come disegni, dipinti, mosaici o collage. Per le scuole medie, invece, la sfida si sposta sul piano della manifattura e dell’innovazione: i ragazzi dovranno realizzare sculture, prodotti tessili o manufatti stampati in 3D.

A fare da guida visiva e concettuale per i lavori delle classi saranno le tavole illustrate in chiave pop realizzate dal fumettista messinese Lelio Bonaccorso. “La scuola è il laboratorio ideale in cui seminare la curiosità e il senso di appartenenza – spiega la referente del progetto Daniela Bonanzinga –. Attraverso il gioco e l’arte grafica, i ragazzi rielaboreranno leggende e identità siciliane”.

Incontri formativi e termine per la consegna

Le classi che formalizzeranno la propria iscrizione avranno l’opportunità di svolgere un incontro formativo sul campo direttamente con il maestro Lelio Bonaccorso, utile a definire idee e tecniche per la realizzazione delle opere.

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati entro il termine del 31 gennaio 2027. Una giuria composta da esperti d’arte e professionisti del settore valuterà i progetti presentati, e le classi vincitrici di ciascuna categoria si aggiudicheranno una gita didattica di una giornata nella provincia di Siracusa.