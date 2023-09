Traffico di droga tra Giostra e la Calabria, i pm chiedono 45 condanne - Tempostretto

Ecco tutte le richieste di condanna

MESSINA – Traffico di droga tra la Sicilia e la Calabria con base a Giostra. I pubblici ministeri Antonella Fradà e Francesco Massari chiedono 45 condanne, da venti a due anni, al giudice per le indagini preliminari. In particolare, i pm chiedono che il Gup dichiari la responsabilità penale di Giovanbattista Cuscinà, Francesco Cuscinà e Maria Cacopardo, con una condanna a 20 anni. E chiedono 16 anni e 4 mesi di reclusione per Viviana Di Blasi.

16 anni e sei mesi per Bruno Gioffrè. 16 anni per Maurizio Trifirò. 14 anni per Filippo Bonanno, Graziano Castorino, Saverio Maisano, Mario Bonaventura, Davide Lo Turco, Calogero Rolla, Davide Stroncone, Benedetto Mesiti, Natale Viola e Gianluca Siavash. 14 anni e sei mesi per Gianpaolo Scimone. 13 anni per Antonio Pelle.

E, ancora, i pubblici ministeri chiedono davanti al Gup, 13 anni e otto mesi per Rosa Bonanno. 12 anni e 6 mesi per Michele Fusco. 12 anni e 8 mesi per Salvatore Lo Duca., 12 anni per Francesco Spadaro, Gaetano Litterio Geraci, Gabriele Giannetto. 12 e 4 mesi per Alessandro Buonasera, Giuseppe Abate,

Nove anni e 3 mesi per Francesco Musolino. Otto anni e 8 mesi per Carmelo Lo Duca. Otto anni e 6 mesi per Giovanni Kevin Calarese. Otto anni e 4 mesi per Francesco Giuffrida. Otto anni e 28mila di multa per Nunzio Pantò. Sei anni e 6 mesi per Santo Sarnataro, con 27mila di multa. Sei anni e 18.000 euro di multa per Giuseppe Galli. Quattro anni e 26.000 euro di multa per Claudio Rotondo. Tre anni e sei mesi per Emanuele Bonasera. Tre anni e 4 mesi di reclusione per Giuseppe De Francesco e 30.000 euro di multa.