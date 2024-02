Tragedia a Terme Vigliatore, muore folgorato nel vivaio

Vittima un operaio di 41 anni residente a Mazzarrà Sant'Andrea

TERME VIGLIATORE – Saranno gli accertamenti dei Carabinieri a chiarire i contorni dell’incidente mortale su lavoro avvenuto stamane a Terme Vigliatore. La vittima è un operaio di 41 anni di Mazzarrà Sant’Andrea, impiegato per una ditta esterna che lavorava in uno dei tanti vivai della zona, in contrada Sena. Dai primi rilievi sembra che l’uomo sia stato folgorato da una scarica elettrica.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma per il 41enne non c’è stato nulla da fare. Il corpo del lavoratore, di origine straniera, è stato trasferito in ospedale dove verranno effettuati gli esami medico-legali.

A lavoro la Procura di Barcellona e i militari della Compagnia locale, ai comandi del Capitano Lorenzo Galizia. Sequestrato il cantiere.