Sant'Agata Militello, oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Marta Dainisi

E' affollata già da stamane la chiesa di San Francesco a Sant'Agata di Militello, dove alle 16.30 padre Franchina officerà i funerali di Marta Dainisi, la ventinovenne vittima del crollo del ponte Morandi a Genova. Insieme al parroco ci sarà il vescovo di Patti, monsignor Guglielmo Giombanco.

Tra i primi ad arrivare per vegliare la salma sono stati i familiari, vestiti di bianco. La giovane avrebbe dovuto sposarsi tra qualce mese col fidanzato toscano, anche lui scomparso a Genova. I due avrebbero dovuto imbarcarsi per una vacanza.

I Dainisi, come altre famiglie delle vittime, hanno rinunciato ai funerali di Stato ed hanno scelto la piccola parrocchia della cittina nebroidea dove Marta è cresciuta per darle l'ultimo saluto. Ieri a Pisa, nella chiesa dove i fidanzati avrebbero dovuto convolare a nozze, si è svolta una cerimonia di lutto proprio per volere della famiglia, che ha così partecipato alle esequie di Alberto Fanfani, il fidanzato scomparso con lei. "Questo è il loro matrimonio", hanno commentato commossi i parenti.

Archiaviata la "bufala" della lettera del padre di Marta, smascherata da Am Notizie e ripresa dai media nazionali - il padre della ragazza è in reatà morto alcuni anni fa - non resta che dire addio alla bella Marta, infermiera ad Alessandria. A Sant'Agata sono in tanti ad accalcarsi in chiesa, anche da molte ore prima. Tra loro gli amici di sempre, ma anche chi non la conosceva e vuole ugualmente stringersi intorno ai familiari.