Tragedia sfiorata a Capo d’Orlando, esplode bombola di gas in appartamento

CAPO D’ORLANDO – Miracolosamente illesi gli inquilini dell’appartamento del centro orlandino dove è esplosa una bombola di gas al secondo piano di un palazzo di via Tripoli: una vera e propria tragedia sfiorata. Dai primi accertamenti pare infatti che al momento dell’esplosione il proprietario di casa si trovasse seduto proprio di fronte stufa che ha causato la deflagrazione.

Miracolosamente illesi

L’uomo e un’altra donna, che si trovava nell’appartamento accanto a quello interessato dall’esplosione, ne sono usciti con un enorme spavento ma alcuna seria conseguenza.

L’esplosione ha causato un incendio che ha danneggiato l’appartamento dell’uomo e quello contiguo, evacuati come l’intero stabile, interessato dal fumo delle fiamme.

Vdf a lavoro

A lavoro i vigili del fuoco e le forze dell’Ordine per mettere in sicurezza lo stabile e gli abitanti. I pompieri sono a lavoro per domare l’incendio ed evitare che si propaghi ai piani superiori. Pochi dubbi che sia stata la bombola a causare tutto: l’esplosione ha provocato un boato enorme e ha letteralmente buttato giù il muro che divide i due appartamenti del secondo piano.