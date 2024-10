Tragedia sul lavoro, operaio 50enne precipita nella tromba dell’ascensore

Locri. Sul corpo dello sfortunato operaio è stata disposta l'autopsia e la Procura ha aperto un fascicolo, per avviare un'inchiesta

LOCRI – E’ morto dopo esser caduto nella tromba dell’ascensore, mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione. E’ accaduto ad un operaio di 50 anni, Fabio Nicolò di Mosorrofa. Subito dopo, l’incidente, l’uomo è stato trasportato dal 118 in Ospedale di Locri, dov’è giunto in gravi condizioni, tant’è che è deceduto dopo qualche ora. Sul corpo dello sfortunato operaio è stata disposta l’autopsia e la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo, per avviare un’inchiesta. Una notizia che ha colpito il comune di Mosorrofa, dove Fabio Nicolò era molto conosciuto, seguiva i ragazzi dell’Acr. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social di numerosi amici per ricordarlo.