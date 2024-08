Tragedia sulla A20, nel racconto della bimba la morte dei Caleca. Raccolta fondi per le figlie

Focus degli inquirenti sulle condizioni dell'autostrada, intanto Torrenova si mobilita a sostegno delle figlie sopravvissute all'incidente

Lutto cittadino domani a Torrenova, dove nella chiesa di San Pietro Apostolo alle 18 verranno celebrati i funerali dei coniugi Caleca, morti nell’incidente autonomo avvenuto sabato scorso sull’autostrada A20. Intanto l’amministrazione del centro nebroideo ha annunciato una raccolta fondi a sostegno delle due bimbe di 1 e 5 anni, sopravvissute allo schianto dell’auto costato la vita a mamma Michela Bucci e papà Salvatore Caleca. La coppia era diretta al paese d’origine di lui per le vacanze estive.

L’appello per le figlie

“Ci siamo adoperati affinché sia possibile per ciascuno di noi esprimere il proprio supporto, quasi come una carezza collettiva, facendo una donazione sul seguente Iban, intestato a Marilena Caleca: IT 4L0200882101000107192763 – Causale: donazione Caleca Emily, Caleca Nicole”, spiega il sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci.

Le bambine al momento sono affidate alle cure dei nonni e delle zie, a Torrenova, ma presto il Tribunale di Roma, dove viveva la famiglia, dovrà nominare un tutore legale.

Il racconto angosciante della bimba

E’ stata proprio la figlia di 5 anni a raccontare ai primi soccorritori i dettagli dell’impatto. Sotto i suoi occhi la macchina senza controllo guidata dal papà ha prima sbattuto contro la barriera protettiva della corsia direzione Palermo, nei pressi dello svincolo di Brolo, per poi finire contro il lato opposto. Una lama del guard rail ha sfondato il veicolo su cui viaggiava la figlia, trafiggendo mortalmente i coniugi seduti davanti. Illese ma sotto choc le piccole, sul sedile posteriore. E’ lì che le hanno trovate, in lacrime e scosse, i soccorritori del 118 e la Polizia stradale, giunti per liberarle dalle cascasse della Nissa Qashqai.

Le indagini sulla tragedia

Alla Procura di Patti è affidato il compito di chiarire gli aspetti della vicenda. Oggi l’autopsia sul corpo delle vittime, che servirà a stabilire anche quando esattamente sono morti i coniugi, se in seguito al primo impatto o dopo che il veicolo si è incastrato nel guard rail, e se Salvatore Caleca ha perso il controllo del mezzo per un malore. La sostituta Antonietta Ardizzone e il procuratore capo Angelo Cavallo hanno ordinato il sequestro del veicolo per verificarne lo stato e il funzionamento e vogliono sottoporre ad accertamenti anche il tratto di autostrada teatro della tragedia, in particolare lo stato delle barriere protettive.