L’incidente sulla Messina-Palermo, a Torrenova ci sarà il lutto cittadino

Sono morti Salvatore Caleca, originario del paese sui Nebrodi, e Michela Bucci. Salve le loro bimbe

Un’auto che sbanda, uno schianto e una famiglia che si sgretola all’improvviso. “Con il cuore colmo di tristezza e con assoluta impossibilità di trovare parole giuste che possano esprimere il nostro più profondo dolore e dispiacere, ci stringiamo tutti attorno all’immane dolore della famiglia Caleca per il tragico e inaccettabile incidente. Le manifestazioni estive previste per domenica e lunedì sono annullate e sarà proclamato lutto cittadino il giorno del funerale”. Così il Comune di Torrenova dopo la tragedia dio ieri. La morte di una coppia sull’autostrada A20 Messina-Palermo, quasi all’altezza di Brolo.

Nell’impatto, e le indagini sulle cause sono in corso, hanno perso la vita Salvatore Caleca, 43 anni il prossimo 22 agosto, e Michela Bucci, 40 anni (nella foto). Due i feriti: le figlie piccole, di 1 e 5 anni, della coppia. Sono state ricoverate ma le loro condizioni fisiche non preoccupano. La famiglia, in viaggio da Roma, tornava come ogni anno a Torrenova, paese d’origine di Caleca, per le vacanze estive.

Autopsia in programma al “Papardo” di Messina per Salvatore Caleca, che guidava l’auto. Il corpo di Michela Bucci è, invece, al Policlinico.

Articoli correlati