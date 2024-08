Sulla Messina-Palermo muore una coppia, le loro bimbe in ospedale

Sono morti Salvatore Caleca e Michela Bucci. Erano diretti a Torrenova, il paese d'origine dell'uomo, per le vacanze

Incidente mortale in tarda mattinata sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Sono morti un uomo e una donna, marito e moglie, a bordo di una Nissan Qasqai. E l’incidente è stato autonomo. Nell’impatto, e le indagini sulle cause sono in corso, hanno perso la vita Salvatore Caleca, 43 anni il prossimo 22 agosto, e Michela Bucci, 40 anni (nella foto). Due i feriti: le figlie piccole, di 1 e 5 anni, della coppia. Sono state ricoverate ma non sono in pericolo di vita. La famiglia, in viaggio da Roma, tornava come ogni anno a Torrenova, paese d’origine di Caleca, per le vacanze estive.

Il Comune di Torrenova ha sospeso le manifestazioni e sarà proclamato il lutto cittadino quando ci sarà il funerale.