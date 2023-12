Traghetti, confermato il sequestro Caronte - Tempostretto

No al dissequestro di parte del patrimonio congelato nell'inchiesta sull'idoneità delle navi sulla tratta per le isole minori

E’ definitivo il sequestro a carico della Caronte, emesso nell’ambito dell’inchiesta sul traghettamento con le isole minori. La Corte di Cassazione ha infatti rigettato l’istanza di dissequestro avanzata dei difensori, confermando il provvedimento della magistratura. La partita non è però ancora chiusa: il 21 dicembre prossimo si torna infatti davanti la Suprema Corte per definire il ricorso della società contro il “congelamento” di parte del patrimonio aziendale. I legali della società, gli avvocati Alberto Gullino ed Anna Scarcella, sono quindi pronti a riprovarci, presentando ai giudici di Palazzo dei Marescialli le ragioni della compagnia degli armatori, mentre è stato rigettato il ricorso presentato dalle pers

Intanto il 15 dicembre a Messina è fissata la nuova udienza davanti al giudice per le indagini preliminari chiamato a vagliare le ipotesi d’accusa formulate dalla Procura a carico di Vincenzo Franza, presidente del Cda di Caronte & Tourist, l’Ad Edoardo Bonanno, Sergio La Cava e Luigi Genchi, in passato amministratori della “Navigazione generale italiana Spa” incorporata nel 2017 dalla Caronte & Tourist. Alla scorsa udienza l’Accusa ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti, estendo il periodo dei reati consumati, arrivando fino al 2023, ovvero fino alla fine della proroga del bando che affidava il servizio di collegamento con le isole minori.

Proprio il servizio di traghettamento da e verso le isole siciliane è al centro del vaglio della Guardia di Finanza che contesta l’idoneità dei mezzi navali utilizzati. Dopo gli accertamenti a più riprese sono scattati i sequestri, ammontanti complessivamente a circa 30 milioni di euro.