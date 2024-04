Tragico ribaltamento sull’A20, camionista perde la vita FOTO

È morto Giuseppe Serio. Vani i soccorsi del 118, traffico in tilt tra Rocca e Sant'Agata Militello

Tragico incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo. È morto l’autista di un Tir, Giuseppe Serio, 66 anni, di Palermo, probabilmente schiacciato nella cabina di guida. L’uomo ha perso la vita a seguito del ribaltamento del suo mezzo pesante, avvenuto in direzione Palermo tra gli svincoli di Rocca e Sant’Agata Militello. Ancora da chiarire le cause del tragico incidente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Sant’Agata di Militello al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro e determinare le responsabilità. Chiuso per ore un tratto d’autostrada tra Rocca di Caprileone e Sant’Agata di Militello.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori del 118, per il camionista non c’è stato nulla da fare. I sanitari, giunti sul posto hanno tentato invano di rianimare l’uomo, ma le sue ferite erano troppo gravi. L’incidente ha provocato disagi alla viabilità.

Due squadre dei distaccamenti dei Vigili del fuoco di Sant’Agata di Militello e Patti, intorno alle ore 15 odierne, sono intervenute presso l’autostrada A20, in direzione Palermo, a 5 km dopo il casello di Rocca di Caprileone, sul ponte rosmarino, per un Tir che si è ribaltato su un fianco per cause in corso di accertamento.

Dalla sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Messina è stata fatta intervenire in supporto un’autogru, per la rimozione del grosso mezzo.

Fotografie dei vigili del fuoco di Messina.