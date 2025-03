Tram fermo dal 17 marzo, arriva la conferma

In sostituzione del tram istituite le navette ATM, che faranno la spola dalla Zir a via Tommaso Cannizzaro dalle 6 del mattino fino alle 20.30

Lunedì 17 marzo il tram di Messina si fermerà per consentire l’avvio dei lavori di riqualificazione della linea tranviaria, che saranno eseguiti dall’impresa Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l. La decisione è stata presa di comune accordo dall’Amministrazione comunale e dalla dirigenza di Atm, che, già nei giorni scorsi, hanno messo a punto le misure per garantire ai cittadini un servizio alternativo, integrato con il piano di esercizio dell’Azienda Trasporti.

Da lunedì sarà infatti attivo un servizio navetta, con i bus Atm che, sin dalle 6 del mattino e fino alle 20.30, faranno la spola dalla Zir alla via Cesare Battisti, all’incrocio con la Tommaso Cannizzaro, garantendo il transito sia da Provinciale che dal viale San Martino, almeno fino a quando quest’ultimo non sarà direttamente interessato dai cantieri.

Basile: “Alla fine i benefici saranno superiori rispetto ai disagi”

“Dopo la prima fase dedicata alla sostituzione delle cabine elettriche, da lunedì i lavori di riqualificazione della tranvia entreranno nel vivo e, come annunciato nei giorni scorsi, è arrivato il momento di sospendere il servizio. Insieme ad Atm ci siamo attivati per tempo al fine di garantire un servizio sostitutivo del tram e già lunedì saremo pronti a partire con le navette. Siamo consapevoli che probabilmente sarà necessario un periodo di assestamento e che inizialmente la città potrebbe patire qualche disagio, ma invito tutti ad avere un po’ di pazienza perché, una volta ultimati gli interventi previsti, i benefici saranno di gran lunga superiori alle difficoltà a cui si potrebbe andare incontro nelle prossime settimane. Con la riqualificazione della linea tranviaria renderemo infatti il servizio più moderno ed efficiente e daremo un volto nuovo ad aree strategiche della nostra città, quali il viale San Martino e piazza della Repubblica”. Così si è espresso il sindaco Federico Basile.

Mondello: “Valutiamo aggiustamenti in corso”

“Siamo pronti ad iniziare la fase calda degli interventi programmati per ammodernare l’intera struttura tranviaria. Con Atm è stato fatto un lavoro certosino per trovare soluzioni che potessero compensare la momentanea sospensione del tram e sono certo che, al netto di qualche inevitabile disagio iniziale, la mobilità cittadina sarà garantita dall’Azienda Trasporti di Messina nel migliore dei modi. In ogni caso, non escludiamo aggiustamenti in corso, qualora ci rendessimo conto che siano necessari”, aggiunge il vicesindaco e assessore alla Mobilità Salvatore Mondello.

Grillo: “Molte e valide alternative”

“Atm si appresta a vivere questa sfida con grande senso di responsabilità e al contempo con il massimo entusiasmo per quello che andremo a realizzare. Per tutta la durata dei lavori alla tranvia, saremo ancora di più al fianco dei cittadini, che ormai possono contare su un servizio di trasporto pubblico di qualità. Le navette sono un servizio aggiuntivo, ma mi preme evidenziare che in questi anni siamo stati in grado di mettere a sistema varie linee di autobus, che riescono a coprire l’intero territorio comunale. Anche senza il tram, dunque, la mobilità in città avrà numerose e valide alternative, a cominciare dallo Shuttle, ma anche dalle linee 22, 22 bis e 24. Anch’io voglio invitare la cittadinanza ad avere pazienza e a tollerare qualche possibile disagio inziale. Atm darà ogni tipo di supporto possibile e, come sottolineato dal vicesindaco, apporteremo aggiustamenti, qualora se ne presentasse l’esigenza”, afferma la presidente di Atm, Carla Grillo.

Il percorso delle navette

Le navette Atm, sostitutive del tram, in circolazione da lunedì 17 marzo, effettueranno un percorso circolare, che si snoderà nel seguente modo: Zir, via Vittorio Veneto, Provinciale, villa Dante, via Catania, viale Europa, viale San Martino, via Santa Cecilia, via La Farina, Stazione centrale, Cavallotti, via Cesare Battisti incrocio via Tommaso e poi ritorno verso lo Zir con transito da via Cesare Battisti, via Santa Cecilia, viale San Martino, viale Europa, via Catania, Provinciale. Il servizio navetta, predisposto dall’Azienda Trasporti, sarà effettuato con una frequenza media di 25 minuti.