Mercato delle Pulci, ultimatum del Comune. Devono andare subito all'Ittico

MESSINA - Dal viale Europa basso a via Alessio Valore, al mercato Ittico, insieme agli operatori del vecchio Zaera. Anche i cinque operatori del mercatino delle pulci devono trasferirsi, per loro sono stati realizzati cinque nuovi box proprio davanti al nuovo mercato in zona porto storico.

I vecchi box dovranno essere presto abbattuti perché lì passerà la nuova via don Blasco, i cui lavori sono iniziati questo mese. Avrebbero dovuto trasferirsi insieme ai colleghi dello Zaera, lo scorso 7 novembre, ma avevano chiesto un po' di tempo per organizzare il trasloco.

Di tempo, però, secondo il Comune ne è trascorso fin troppo, un mese e mezzo. Così con provvedimento del sindaco Cateno De Luca e del dirigente del Dipartimento Servizi alle imprese, Domenico Signorelli, è stato ordinato "lo sgombero immediato dei box del mercatino delle pulci di viale Europa basso ed il trasferimento nei box sistemati nell'area esterna del mercato Ittico, nonché la rimozione di tutte le merci e delle eventuali attrezzature presenti all'interno degli stessi; in caso di inottemperanza, entro cinque giorni, si procederà d'ufficio ponendo le spese a carico della ditta stessa".