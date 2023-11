Trasferta a Piazza Armerina per il Messina Futsal nella quinta giornata - Tempostretto

Nella quinta giornata del campionato di Serie A2 i giallorossi sfideranno una squadra esperta e di valore

MESSINA – Il Messina Futsal tornerà a giocare in trasferta nella 5ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Messe in archivio le due partite disputate in casa, i giallorossi affronteranno domani (sabato 11 novembre, inizio ore 16), al “PalaFerraro”, la Gear Piazza Armerina con il morale alto dopo il successo conquistato contro il Città di Palermo. Sfideranno una squadra esperta, di valore, che sa esaltarsi davanti ai propri tifosi. Sul momento dei peloritani si è soffermato, in settimana, il pivot Giuseppe Barbagallo, che ha segnato il suo primo gol in questo torneo proprio nella precedente gara con i rosanero.

Per quanto riguarda gli uomini a disposizione del tecnico Salvatore Battiato, restano da valutare le condizioni del capitano Giuseppe Coppolino, mentre tra gli avversari mancherà l’ala-pivot Israel Caro Barroso, fermato dal giudice sportivo. Dirigeranno il match i signori Daniele Conti di Ancona e Giovanni Agosta di Rovigo (cronometrista Antonino Di Rosa di Catania).

Programma 5ª giornata serie A2 (girone D): Sammichele-Mascalucia C5; Bitonto Futsal-Dream Team Palo del Colle; Città di Palermo-New Taranto; Gear Piazza Armerina-Messina Futsal; Futsal Canicattì-Aquile Molfetta; Ecosistem Lamezia-Audace Monopoli.