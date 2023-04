Trasferta vincente per il Messina Futsal che sale al terzo posto - Tempostretto

Larga vittoria dei giallorossi contro il Città di Acri, la posizione in classifica vale al momento la promozione diretta quando mancano due giornate

Seconda vittoria di fila per il Messina Futsal, che, battendo in trasferta per 7-3 il Città di Acri, è balzato sul podio virtuale del campionato di serie B di calcio a 5. Mantenere questa posizione consentirebbe di ottenere la promozione diretta quando mancano due giornate alla fine.

Alle spalle del Messina Futsal, a quota 40 punti, l’Ecosistem Lamezia che segue con un solo punto di distacco. Nel prossimo turno la formazione allenata da Marcelo Mittelman giocherà in casa contro Mirto, mentre i calabresi ospiteranno il Real Termini.

Nell’ultimo turno invece riposo per il Messina Futsal con Lamezia che potrebbe operare indisturbato il contro sorpasso a patto che sconfitta in trasferta il Città di Palermo che potrebbe essere ancora in corsa per il primo posto e dare quindi una mano ai giallorossi.

Città di Acri – Messina Futsal 3-7

Nella partita della 24ª giornata, i calabresi passano in vantaggio grazie al guizzo di Ferraro. Immediata e rabbiosa è la reazione dei giallorossi, che pareggiano con lo spettacolare gol di Giuseppe Coppolino ed allungano sul 3-1 prima dell’intervallo; a bersaglio Everton Guarnieri e Morad Malouk.

Nella ripresa, lo scatenato Malouk chiude i conti con tre realizzazioni di pregevole fattura, alle quali si aggiunge quella di Guarnieri, che vanificano i centri dei locali Oliveira e Gallo. In virtù di questo successo, la squadra allenata da Marcelo Mittelman è salita alla ragguardevole quota di 40 punti, uno in più dell’Ecosistem Lamezia, che deve giocare, però, due gare e non una come i rivali dello Stretto.

Risultati e classifica Serie B girone H

Risultati serie B (girone H): Real Termini-Casali del Manco 3-3; Città di Palermo-Mascalucia C5 2-2; Drago Acireale-Villaurea 1-1; Monreale-Ecosistem Lamezia 4-4; Città di Acri-Messina Futsal 3-7. Riposavano: Arcobaleno Ispica e Mirto.

Classifica: Mascalucia C5 46; Città di Palermo 43; Messina Futsal 40; Ecosistem Lamezia 39; Drago Acireale 27; Casali del Manco 24; Villaurea 23; Mirto 21; Monreale 20; Città di Acri 19; Arcobaleno Ispica 18; Real Termini 17.