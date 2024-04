Lavori galleria Limina, la chiusura notturna slitta a giovedì 2 maggio

I lavori nella galleria dureranno 18 mesi e saranno eseguiti di notte per evitare il completo isolamento della Locride

MAMMOLA – Per giovedì 2 maggio e non più per questa sera come inizialmente previsto, sarà chiusa la galleria Limina (dalle 22 alle 6), per i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza. Lavori che dureranno 18 mesi e che saranno eseguiti di notte per evitare il completo isolamento della Locride per come, invece, si era paventato lo scorso anno. Nell’orario di chiusura sarà comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso con le modalità stabilite dal tavolo tecnico con i tecnici dell’Anas.