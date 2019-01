Atm. Cacciola: «Fango sulla gestione Foti solo per privatizzare il servizio»

L’ex assessore alla mobilità e vice sindaco Gaetano Cacciola interviene per dare la sua lettura dei dati relativi al bilancio 2017 dell’Atm. Se per il collegio dei revisori dei conti presieduto da Felice Genovese la situazione è drammatica e la crisi consolidata, anche a causa dei chi ha guidato l’azienda trasporti negli ultimi anni, con la complicità colpevole del Comune (VEDI QUI E QUI) , per l’ex amministratore di Palazzo Zanca Foti ed il suo entourage hanno operato bene e si sta buttando fango ad un preciso scopo.

«Se le perdite complessive al 31/12/2017 – spiega Cacciola sono state pari a € 54.318.472 e quelle al 31/12/2013 erano pari a € 51.450.010 ciò significa che dal 2014 al 2017, cioè durante la gestione Foti, le perdite sono state pari a 54.318.472 - 51.450.010 = 2.868.462. Cioè meno del disavanzo di esercizio 2017 pari a 3.607.101.»

«Se a questo si aggiunge che queste perdite sono dovute alla riduzione immotivata del contributo chilometrico da parte della Regione e che il contenzioso in atto sta dando ragione ad Atm con un recupero di risorse superiori alla perdita complessiva, ciò significa – conclude Cacciola - che tutto il fango che si sta buttando addosso alla gestione Foti è assolutamente immotivato ed è solo un pretesto per liquidare ATM e poi privatizzare il servizio di trasporto pubblico».

Per l'ex vicesindaco, dunque, la crisi economica è solo una scusa per procedere alla liquidazione dell'azienda di via La Farina, spianando così la strada ai privati.